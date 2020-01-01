Нетаньяху попросит парламент предоставить ему иммунитет от расследований

Нетаньяху заявил, что выдвинутые против него обвинения были политически мотивированы, и он имеет право на защиту парламента.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии "Ликуд", на праймериз, состоявшихся 26 декабря, за него проголосовали 72,5% однопартийцев.