Нетаньяху попросит парламент предоставить ему иммунитет от расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции, сообщил, что он обратится в Кнессет с просьбой предоставить ему иммунитет от преследования по трем делам, инициированных генеральным прокурором страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Нетаньяху заявил, что выдвинутые против него обвинения были политически мотивированы, и он имеет право на защиту парламента.
Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии "Ликуд", на праймериз, состоявшихся 26 декабря, за него проголосовали 72,5% однопартийцев.