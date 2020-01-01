Нетаньяху попросить парламент надати йому імунітет від розслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, якого звинувачують у корупції, повідомив, що він звернеться до Кнесету з проханням надати йому імунітет від переслідування по трьох справах, ініційованих генеральним прокурором країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Нетаньяху заявив, що висунуті проти нього звинувачення були політично мотивовані, і він має право на захист парламенту.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху здобув перемогу на виборах лідера партії “Лікуд”, на праймеріз, що відбулися 26 грудня, за нього проголосували 72,5% однопартійців.