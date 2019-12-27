Нетаньяху переміг на праймеріз в партії "Лікуд"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху здобув перемогу на виборах лідера партії “Лікуд”, на праймеріз, що відбулися в четвер, за нього проголосували 72,5% однопартійців. Про це повідомляє в п’ятницю державне радіо Ізраїлю Kan з посиланням на офіційного представника партії, який озвучив результати підрахунку голосів, передає УНН.
Нетаньяху раніше в п’ятницю заявив про свою перемогу на праймеріз і пообіцяв привести “Лікуд” до успіху на майбутніх повторних парламентських виборах в Ізраїлі, що відбудуться 2 березня 2020 року.
12 грудня Кнесет (парламент) 22-го скликання був розпущений у зв’язку із закінченням терміну, відведеного депутатам на формування урядової коаліції за підсумками перших повторних виборів, що пройшли 17 вересня. Після першого голосування, що відбулося 9 квітня, Нетаньяху також не зміг у відведений йому термін сформувати уряд.
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Нетаньяху залишається главою перехідного уряду до моменту приведення до присяги нового кабміну.
Нагадаємо, прокуратура Ізраїлю вирішила висунути обвинувачення Нетаньяху за трьома кримінальними справами.
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