Нетаньяху назвав прем'єра Британії Бориса Джонсона Єльциним
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обмовився в неділю на щотижневому засіданні уряду єврейської держави і назвав главу британського уряду Бориса Джонсона Борисом Єльциним. Про це повідомляє УНН із посиланням на запис обмовкою прем’єра поширили в Twitter журналісти, які слухали виступ прем’єра.
Звертаючись до міністрів свого кабінету на самому початку засідання, Нетаньяху поінформував їх, що “зробив короткий візит до Лондона, де зустрівся з прем’єр-міністром Борисом Єльциним”, але незабаром поправився, сказавши, що мав на увазі Бориса Джонсона. Прем’єр також з посмішкою сказав, що хотів перевірити пильність присутніх.
У версії, що була поширена пізніше в неділю прес-службою самого прем’єра, застереження було вирізане.
Борис Єльцин був президентом Росії з 1991-го по 1999 рік. Борис Джонсон став прем’єр-міністром Великої Британії в липні 2019 року. Сам Борис Єльцин помер у квітні 2007 року.
Нагадаємо, глава британського МЗС обмовився, назвавши свою дружину-китаянку японкою.
נתניהו ישיבת הממשלה:
“חזרתי מביקור מהיר מאוד בלונדון שם נפגשתי עם ראש הממשלה *בוריס ילצין* ”
ילצין ממקום קבורתו: “פחות” pic.twitter.com/UHhOFAAvwR