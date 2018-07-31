Глава британського МЗС обмовився, назвавши свою дружину-китаянку японкою

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Новий міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант допустив грубу обмовку під час свого першого офіційного візиту в КНР, назвавши свою дружину-китаянку японкою. Про це повідомила в понеділок газета The Guardian, інформує УНН.

“Моя дружина — японка ... Моя дружина — китаянка. Це жахлива помилка”, — сказав Хант під час зустрічі зі своїм колегою, главою МЗС КНР Ван І. “Моя дружина — китаянка, і мої діти — наполовину китайці, і, таким чином, у нас є бабуся і дідусь, які живуть в місті Сіань, а також міцні родинні зв’язки в Китаї ”, - продовжив керівник зовнішньополітичного відомства.

Хант визнав свою обмовку грубою помилкою, розуміючи всю складність взаємовідносин між Пекіном і Токіо, посилених протистоянням цих країн під час Другої світової війни і японської окупацією китайських територій в 1930-1940-і роки.

Джеремі Хант одружений на китаянці Лусіо Гуо, у пари троє дітей. Будучи старожилом кабінету міністрів торі і одним з головних соратників прем’єр-міністра Терези Мей, він раніше займав пост міністра охорони здоров’я і соціального захисту, але 9 липня був призначений главою МЗС після гучної відставки свого попередника Бориса Джонсона, який не погодився з урядовим планом вибудовування відносин з ЄС після Brexit.

Як повідомляв УНН, голова МЗС Британії заявив, що Лондон через Brexit прагне зміцнити відносини з Пекіном.

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