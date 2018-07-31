Глава британского МИД оговорился, назвав свою жену-китаянку японкой

“Моя жена — японка... Моя жена — китаянка. Это ужасная ошибка”, — сказал Хант во время встречи со своим коллегой, главой МИД КНР Ван И. “Моя жена — китаянка, и мои дети — наполовину китайцы, и, таким образом, у нас есть бабушка и дедушка, которые живут в городе Сиань, а также крепкие родственные связи в Китае”, — продолжил руководитель внешнеполитического ведомства.

Хант признал свою оговорку грубой ошибкой, понимая всю сложность взаимоотношений между Пекином и Токио, усугубленных противостоянием этих стран во время Второй мировой войны и японской оккупацией китайских территорий в 1930-1940-е годы.

Джереми Хант женат на китаянке Лусио Гуо, у пары трое детей. Будучи старожилом кабинета министров тори и одним из главных соратников премьер-министра Терезы Мэй, он прежде занимал пост министра здравоохранения и социальной защиты, но 9 июля был назначен главой МИД после громкой отставки своего предшественника Бориса Джонсона, не согласившегося с правительственным планом выстраивания отношений с ЕС после Brexit.

Как сообщал УНН, глава МИД Великобритании заявил, что Лондон из-за Brexit стремится укрепить отношения с Пекином.