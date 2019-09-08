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Нетаньяху назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона Ельциным

Нетаньяху назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона Ельциным

Киев  •  УНН

 • 15291 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обмолвился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на запись оговоркой премьера распространили в Twitter журналисты, которые слушали выступление премьера.

Обращаясь к министрам своего кабинета в самом начале заседания, Нетаньяху сообщил им, что “совершил краткий визит в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным”, но вскоре исправился, сказав, что имел в виду Бориса Джонсона. Премьер также с улыбкой сказал, что хотел проверить бдительность присутствующих.

В версии, которая была распространена позже в воскресенье пресс-службой самого премьера, предостережение было вырезано.

Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июле 2019 года. Сам Борис Ельцин умер 23 апреля 2007 года.

Напомним, глава британского МИД оговорился, назвав свою жену-китаянку японкой.

נתניהו ישיבת הממשלה:
“חזרתי מביקור מהיר מאוד בלונדון שם נפגשתי עם ראש הממשלה * בוריס ילצין *”

ילצין ממקום קבורתו: “פחות” pic.twitter.com/UHhOFAAvwR

— Yanir Cozin — יניר קוזין (@yanircozin) September 8, 2019

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