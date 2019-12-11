Парламент Ізраїлю не зміг призначити уряд, в країні відбудуться треті за рік вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Термін, відведений депутатам Кнесету (однопалатного парламенту) Ізраїлю на формування урядової коаліції за підсумками виборів 17 вересня, закінчився, вищий законодавчий орган тепер офіційно вважається розпущеним. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію Kan.
За її інформацією, парламентарії ще можуть прийняти законопроект про саморозпуск палати в другому і третьому (остаточному) читаннях, так як в першому читанні він був схвалений в середу до завершення мандата на формування кабінету. Відповідно до цього документа, якщо він буде прийнятий, вибори в країні пройдуть 2 березня. В іншому випадку їх автоматично призначать на 10 березня, але в цей день в Ізраїлі відзначається іудейське свято Пурим, в зв'язку з чим голосування можуть перенести на 17 березня, зазначила Kan.
Ізраїль в березні піде вже на треті за останні 11 місяців і вже другі повторні вибори.
Нагадаємо, після виборів 17 вересня прем'єр-міністр і голова партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху і лідер блоку центристів "кахоль-Лаван" Бені Ганц по черзі намагалися сформувати уряд, кожному з них було відведено по 28 днів. Після цього, відповідно до закону, президент Реувен Рівлін вручив мандат на створення кабінету спікера Кнесету Юлію Едельштейна як представнику всіх парламентаріїв. У палати був 21 день на те, щоб 120 депутатів зібрали 61 підпис за кандидата в прем'єри, який отримав би в цьому випадку 14 днів на останню спробу формування уряду.