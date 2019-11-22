Вперше в історії Ізраїлю парламент формуватиме урядову коаліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив парламенту країни - Кнесету - визначитися з формуванням урядової коаліції та з кандидатом на пост прем'єр-міністра країни. Про своє доручення Рівлін повідомив у четвер, 21 листопада, інформує УНН з посиланням на DW.
Цього ж дня формальний лідер держави Ізраїль зустрівся зі спікером Кнесету Юлієм Едельштейном і вручив йому відповідний мандат на формування уряду.
За словами ізраїльського президента, парламент країни має 21 день часу на досягнення поставлених завдань. "Руйнівній політиці потрібно покласти край", - наголосив Рівлін, звертаючись до всіх представлених у Кнесеті партій.
Таким чином вперше з моменту заснування держави Ізраїль мандат на формування уряду передали парламенту.
Якщо ізраїльські законодавці не зможуть до 11 грудня визначитися з кандидатом на пост майбутнього прем'єра, якого готова підтримати більшість зі 120-мандатного парламенту країни, тоді на Ізраїль чекають наступні парламентські вибори, що відбудуться орієнтовно на початку наступного року. У такому випадку це вже буде третє голосування впродовж року.
Нагадаємо, напередодні голова блоку партій "Кахоль-Лаван" Бені Ганц, який вважається головним опонентом нинішнього прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, визнав, що він не зміг сформувати урядову коаліцію.
Раніше аналогічна спроба Нетаньяху так само завершилася нічим.