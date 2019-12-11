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Парламент Израиля не смог назначить правительство, в стране пройдут третьи за год выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Срок, отведенный депутатам Кнессета (однопалатного парламента) Израиля на формирование правительственной коалиции по итогам выборов 17 сентября, истек, высший законодательный орган теперь официально считается распущенным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию Kan.

По ее информации, парламентарии еще могут принять законопроект о самороспуске палаты во втором и третьем (окончательном) чтениях, так как в первом чтении он был одобрен в среду до завершения мандата на формирование кабинета. В соответствии с этим документом, если он будет принят, выборы в стране пройдут 2 марта. В противном случае их автоматически назначат на 10 марта, но в этот день в Израиле отмечается иудейский праздник Пурим, в связи с чем голосование могут перенести на 17 марта, отметила Kan.

Израиль в марте пойдет уже на третьи за последние 11 месяцев и уже вторые повторные выборы.

Напомним, после выборов 17 сентября премьер-министр и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху и лидер блока центристов "Кахоль-Лаван" Бени Ганц по очереди пытались сформировать правительство, каждому из них было отведено по 28 дней. После этого, согласно закону, президент Реувен Ривлин вручил мандат на создание кабинета спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну как представителю всех парламентариев. У палаты был 21 день на то, чтобы 120 депутатов собрали 61 подпись за кандидата в премьеры, который получил бы в этом случае 14 дней на последнюю попытку формирования правительства.

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