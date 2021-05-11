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Нетаньяху пообещал, что ХАМАС заплатит "очень высокую цену" за обстрел

Киев • УНН

 • 16034 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что боевики радикального движения ХАМАС в секторе Газа заплатят "очень высокую цену" за обстрел территории еврейского государства. Об этом он сказал, выступая по израильскому телевидению, передает УНН.

Нетаньяху пообещал, что ХАМАС заплатит "очень высокую цену" за обстрел

Цитата

"Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей террористов, - сказал премьер. - Мы уничтожили десятки террористов, включая крупных командиров. Мы бомбили штабы, разрушили здания и башни. Мы продолжаем наносить удары всей нашей мощью. ХАМАС и "Исламский джихад" заплатили и заплатят очень высокую цену за нападение".

Контекст

По данным израильской стороны, с вечера 10 мая палестинские радикалы осуществляют массированный ракетный обстрел израильских городов, сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот, а также в населенных пунктах в районах, граничащих с палестинским анклавом. В результате обстрела в Израиле пострадали десятки людей. Во вторник, 11 мая, как информировали местные СМИ, во время обстрела Ашкелона погибли две женщины.

В результате соответствующих ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, по данным Министерства здравоохранения прибрежного анклава, погибли около 30 человек, включая 10 детей, более 150 получили ранения.

После ночных беспорядков в нескольких городах, которые сопровождались столкновениями израильских арабов с силовиками, власти Израиля приняли решение призвать восемь рот резервистов пограничной полиции для обеспечения порядка.

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