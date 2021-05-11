Нетаньяху пообещал, что ХАМАС заплатит "очень высокую цену" за обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник заявил, что боевики радикального движения ХАМАС в секторе Газа заплатят "очень высокую цену" за обстрел территории еврейского государства. Об этом он сказал, выступая по израильскому телевидению, передает УНН.
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"Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням целей террористов, - сказал премьер. - Мы уничтожили десятки террористов, включая крупных командиров. Мы бомбили штабы, разрушили здания и башни. Мы продолжаем наносить удары всей нашей мощью. ХАМАС и "Исламский джихад" заплатили и заплатят очень высокую цену за нападение".
Контекст
По данным израильской стороны, с вечера 10 мая палестинские радикалы осуществляют массированный ракетный обстрел израильских городов, сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот, а также в населенных пунктах в районах, граничащих с палестинским анклавом. В результате обстрела в Израиле пострадали десятки людей. Во вторник, 11 мая, как информировали местные СМИ, во время обстрела Ашкелона погибли две женщины.
В результате соответствующих ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, по данным Министерства здравоохранения прибрежного анклава, погибли около 30 человек, включая 10 детей, более 150 получили ранения.
После ночных беспорядков в нескольких городах, которые сопровождались столкновениями израильских арабов с силовиками, власти Израиля приняли решение призвать восемь рот резервистов пограничной полиции для обеспечения порядка.