ХАМАС почав обстріл Тель-Авіва і найближчих міст

Деталі

Як повідомляють очевидці, в центрі Тель-Авіва прозвучала третя сирена. Люди масово прямують в бомбосховища. У різних районах міста є попадання.

Крім того, в розташованих поруч містах також проводиться масовий обстріл.

На даний момент під бомбардування потрапили Ашкелон, Ашдод, Холон. За словами жителів, є постраждалі. У місті Холон пряме попадання в автобус.

Right now that is what I see from my home : pic.twitter.com/cASiV9D8Zb

- Michael Elgort (@just_whatever) May 11, 2021

Контекст

Вранці, 11 травня, в Тель-Авіві в швидкому порядку почали відкривати бомбосховища, а також скасували робочий тиждень.



Після нічних заворушень в декількох містах, які супроводжувалися зіткненнями ізраїльських арабів з силовиками, влада Ізраїлю прийняла рішення викликати вісім рот резервістів прикордонної поліції для забезпечення порядку.