ХАМАС начал обстрел Тель-Авива и ближайших городов

Детали

Как сообщают очевидцы, в центре Тель-Авива прозвучала третья сирена. Люди массово направляются в бомбоубежища. В разных районах города есть попадания.

Кроме того, в расположенных рядом города также производится массовый обстрел.

На данный момент под бомбежки попали Ашкелон, Ашдод, Холон. По словам жителей, есть пострадавшие. В городе Холон прямое попадание в автобус.

Right now that is what I see from my home: pic.twitter.com/cASiV9D8Zb

— Michael Elgort (@just_whatever) May 11, 2021

Контекст

Утром, 11 мая, в Тель-Авиве в скором порядке начали открывать бомбоубежища, а также отменили рабочую неделю.



После ночных беспорядков в нескольких городах, которые сопровождались столкновениями израильских арабов с силовиками, власти Израиля приняли решение призвать восемь рот резервистов пограничной полиции для обеспечения порядка.