Оккупанты заставили украинских детей писать пропагандистский радиодиктант о "порабощенных народах"

На временно оккупированных территориях россияне провели радиодиктант, к участию в котором принудительно привлекли студентов фейковых учебных заведений и учащихся старших классов захваченных школ. об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

На оккупированных территориях детей и студентов заставили писать радиодиктант. К написанию заставили учеников старших классов и студентов из фейковых учебных заведений, которые создали оккупанты.

Кремль снова показал, что любые процессы в нем - лишь постановка и имитация. Гражданское общество в империи невозможно, поэтому чтобы обеспечить массовость, оккупанты прибегли к принуждению. Диктант был посвящен "порабощенным народам" и стал еще одной попыткой навязать свою пропаганду и изменить идентичность украинцев