Оккупанты заставили украинских детей писать пропагандистский радиодиктант о "порабощенных народах"
Киев • УНН
На оккупированных территориях россияне провели принудительный радиодиктант для учеников и студентов о «порабощенных народах». Мероприятие стало очередной попыткой навязать пропаганду и изменить идентичность украинцев.
На временно оккупированных территориях россияне провели радиодиктант, к участию в котором принудительно привлекли студентов фейковых учебных заведений и учащихся старших классов захваченных школ. об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
На оккупированных территориях детей и студентов заставили писать радиодиктант. К написанию заставили учеников старших классов и студентов из фейковых учебных заведений, которые создали оккупанты.
Кремль снова показал, что любые процессы в нем - лишь постановка и имитация. Гражданское общество в империи невозможно, поэтому чтобы обеспечить массовость, оккупанты прибегли к принуждению. Диктант был посвящен "порабощенным народам" и стал еще одной попыткой навязать свою пропаганду и изменить идентичность украинцев
Напомним
Ранее на оккупированных территориях Украины школьников заставили писать поздравительные письма путину на его день рождения. Оккупационные власти внедряют "уроки патриотизма" и призывают молодежь вступать в российскую армию.
Оккупанты заставляют школьников Луганщины изготавливать окопные свечи для армии РФ - Центр нацсопротивления29 октября 2024, 14:29 • 16706 просмотров