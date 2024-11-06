Современные, инклюзивные и многофункциональные: как участники Хакатона «100 идей для городов» предлагают переосмыслить школьные пространства

В войну актуализировались вопросы сохранения украинской идентичности и передача ее будущим поколениям. Одну из ведущих ролей в этом процессе играет образование. А для того, чтобы процесс обучения стал приятнее и легче важное значение имеет образовательное пространство. Понимая это участники Хакатона "100 идей для городов" значительное внимание уделили реновации образовательных пространств. Идеи, предложенные волонтерами, воплощают современные подходы в обустройстве учебных заведений: инклюзивность, многофункциональность, энергоэффективность, экологичность. При этом авторы предложенных проектов не забывают о преемственности и сохранении исторической памяти, вкрапляя этнические мотивы и даже используя остатки зданий, разрушенных войной.

Восстановление общеобразовательной школы в Бахмуте

В рамках Хакатона от IRS "100 идей для городов" волонтеры предлагают восстановление здания Бахмутской общеобразовательной школы I-III ступеней №24.

Команда разработала современное общественное пространство, которое отвечает потребностям сегодняшнего дня, включая безопасную и комфортную инфраструктуру для пешеходов. Принцип проектирования заключается в четком разграничении функций школы с одновременным их объединением в застекленном атриуме с пешеходными мостиками, который становится центром школы. Классные комнаты предлагается расположить в крыльях улиц, а общие рабочие места и зоны общего доступа расположить в отдельном здании на северной части территории, выходящей на парк.

Фундамент старого школьного здания тоже учтен в проекте, а это даст школьникам ощущение преемственности и способствует их социальному развитию. В проекте предусмотрена развитая инфраструктура, включающая классы искусств, фаблаб, столовую, спортзал со скалодромом, библиотеку, классы физики и химии с передовым оснащением. Здание четко зонировано, с общественной инфраструктурой на первом этаже, где расположены столовая, фаблаб и классы искусств. Это позволит использовать помещение вне учебного времени. Также проект предусматривает расширение школы как местного общественного и культурного центра, что соответствует мировым тенденциям. Учебная часть занимает этажи со 2 по 5 и легко отделяется.

Интересный факт

Архитектура школы обучает: кирпич, бетон, стекло, дерево - натуральные материалы, используемые, ничего не имитируют, а отражают суть их работы в конструкции здания и дети будут получать знания о физических характеристиках, даже видеть, процесс естественного старения материалов. Также есть возможность выхода на крышу, с познавательной зоной, где ученики будут учиться выращивать растения. Кроме того, там планируется разместить солнечные батареи, и школьники смогут узнать принцип их работы и то, как они образуют энергию.

Автором идеи выступила Владислава Терехова, студентка 3 курса Национального университета "Харьковский национальный университет городского хозяйства им. Бекетова"

Авторы еще одного архитектурного замысла по восстановлению этой школы центральной идеей проекта предлагают сделать атриум на месте разрушенной части школы – это общешкольное трехуровневое пространство, включающе главный вестибюль, форум, фойе актового зала и рекреационные пространства. Это пространство имеет как главный вход с улицы, так и выход на площадку для общешкольных мероприятий во внутреннем дворе. актовый зал также предлагается расширить. Кроме того, предложено построить новый корпус начальной школы с классными комнатами, мастерскими, универсальным залом, помещениями для групп продленного дня и местами для отдыха.

С другой стороны комплекса рассматривается возможность расширения корпуса мастерских, создание лабораторий и зон для отдыха. При разработке фасадов принималась во внимание современная школьная архитектура, а также исторические здания Бахмута. Также фасады предлагается утеплить с учетом современных энергосберегающих подходов, а на крыше зданий разместить солнечные панели.

Кроме этого авторы проекта предложили учесть рельеф местности - школа расположена на участке с наклоном, а это дает возможность построить цокольное помещение и обустроить там укрытие.

В планах также предусмотрены партерные зоны, велопарковки, парковки для школьных автобусов, озелененные территории и спортивные площадки.

Авторы проекта

Александра Буймистер, студентка программы "Дизайн среды" Киевского национального университета технологий и дизайна.

Даниил Косенко, куратор, заведующий кафедрой дизайна интерьера и мебели КНУТД, кандидат искусствоведения, архитектор.

Реконструкцию Кодымского лицея

Участники Хакатона предлагают реконструкцию Кодымского лицея№1 Подольского района Одесской области.

Проект включает реконструкцию нынешнего школьного здания и добавление новых секций. Состояние существующего здания плохое. Пол разрушается, а само здание не отвечает современным потребностям и требованиям энергофективности.

Авторы проекта предлагают новую пространственную композицию, которая будет соответствовать современным педагогическим подходам и европейским требованиям.

Комплекс школы, предложенной архитекторами, состоит из модульных учебных пространств с деревянными стенами, которые могут быть использованы для создания различных размеров комнат. Различные входы соответствуют потребностям обучения. На входе в школу предлагается разместить конференц-зал и стол секретаря, с местом для работ учеников. Школа должна быть открытой, гибкой и многофункциональной, обслуживая как образовательные, так и общественные цели. Этот зал - агора - может стать местом проведения общественных мероприятий. Последовательность классных комнат предлагает различные варианты использования для уроков, встреч и лабораторий.

Проект также предусматривает создание общежития, которое будет иметь модульную конфигурацию комнат.

Внешние террасы здания предоставляют интимные пространства для чтения и общения, с занавесками для уединения. Общие же пространства будут принимать встречи и спортивные мероприятия.

Снаружи здание имеет защитную кирпичную оболочку и деревянные внутренние элементы. Солнечные панели на крыше генерируют электроэнергию, имеются также системы восстановления дождевой воды. Стены X-Lam и раздвижные панели создают адаптивные пространства. При строительстве предлагается использовать заводские элементы CLT (CLT или многослойная клееная деревянная панель, состоящая из по меньшей мере трех склеенных между собой слоев сплошного пиломатериала, которые укладываются во взаимно перпендикулярных направлениях – ред.), ускоряющие процесс возведения здания. Значительным нововведением является терраса, обеспечивающая большое игровое пространство, контролируемое учителями.

Виды с террас будут акцентировать ландшафт и парк внизу. Сады на крыше будут защищать от погодных условий и улучшать теплоизоляцию.

Интересный факт

В общежитии благодаря занавескам и панелям можно будет объединять или разделять комнаты, создавая своего рода маленькие квартиры или последовательные одноместные комнаты. Таким образом, сначала оно может служить жильем для переселенцев, в будущем сможет быть похож на колледж, а затем может быть преобразовано в гостиницу или гостевой дом.

Авторы проекта

Целевая группа из Политехнического Университета Милана: архитектор Франко Тальябуэ и профессор Филиппо Пясентин.

Авторы еще одного проекта по реконструкции Кодымского лицея предлагают в первую очередь сосредоточиться на реставрации здания бывшего общежития, которое не используется с 2005 года. В своем проекте они пытались обеспечить доступность, энергоэффективность и эстетическую привлекательность здания.

Командой предлагается обновление входной группы, зоны отдыха, большей части меблировки для здания, а также солнцезащита для уязвимых помещений. Добавлен тамбурный переход в здание школы на всех уровнях, где предлагается установить подъемник.

Авторы проекта

Архитекторы, студенты Киевского национального университета строительства и архитектуры: Недолужко Юлия, Пивень Александра, Козеренко Марта.

Куратор: Кащенко Татьяна, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования гражданских зданий и сооружений Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Реконструкцию школьного комплекса в Гостомеле

Волонтеры предлагают реконструкцию школьного комплекса в Гостомеле Киевской области. Этот проект пронизан символизмом и имеет большой потенциал для возрождения поселка.

Сейчас здания школы и близлежащая территория заброшены. Волонтеры предлагают коренным образом изменить ситуацию, одновременно использовав то, что сейчас загромождает территорию, для обустройства открытых пространств, тем самым подчеркнув возрождение поселка. Цель состоит в превращении того, что было разрушено, во что-то лучшее.

Предложенный авторами проекта школьный комплекс состоит из разнообразных образовательных учреждений с большими пересекающимися пространствами. Эти пространства могут служить не только местом для обучения детей, но и для широкой общественности. Предлагается расширить доступность для пешеходов и велосипедов, чтобы способствовать более оживленному городу.

Планировка вращается вокруг двух центральных дворов, со спортивным залом и детским садом, разделенными коридором для разных возрастных групп. Спортивный зал имеет отдельный вход для внешкольного использования и второй этаж для спортивных мероприятий.

Проект школы основан на принципах открытости, гибкости и адаптивности, отвечая требованиям европейского сообщества относительно будущих образовательных пространств. Центральная агора служит центром здания, с отдельными входами для старшей и младшей школы, окруженными деревьями дворами. Два крыла здания, простирающиеся к небу, предлагается оснастить фотовольтаическими системами (система солнечных батарей – ред.) для производства электроэнергии и сбора дождевой воды для повторного использования. Патио, которое будет действовать как имплувиум (внутренний бассейн – ред.), подчеркнет практику устойчивого сбора воды. Дизайн учебного заведения подчеркивает разделение и совместное использование между двумя школами, способствуя взаимодействию и создавая общие пространства.

Терраса, которую образуют покатые крыши, предлагает новую игровую зону для детей с контролируемым присмотром. Виды с террас расширяют природный ландшафт, обеспечивая безопасные игровые площадки с мягким покрытием.

Повторное использование обломков старого школьного здания не только сокращает отходы, но и сохраняет коллективную память. Гора из обломков послужит местом отдыха для спортивных мероприятий и отдыха, гармонично сочетая старое с новым.

Авторы проекта

Рабочая группа из Политехнического Университета Милана: архитектор и профессор Франко Тальябуэ вместе с Филиппо Пиазентином.

Создание новой школы Красносельской общины

В Красносельской территориальной общине Одесской области волонтеры предлагают построить новую современную школу на 1100 учеников.

Авторы проекта стремятся создать учебную среду, которая будет способствовать интеллектуальному развитию, творчеству и социальному взаимодействию учащихся. Основная идея заключается в раскрытии творческого потенциала каждого, кто будет учиться в этой школе.

Приоритетом при проектировании нового здания стало гармоничное сочетание застройки со спроектированным генеральным планированием участка и психологией учащихся. В основе лежит потребность в обеспечении гармоничного пространства для личностной трансформации ребенка.

Школа спроектирована с учетом высоких стандартов энергоэффективности и требований к инклюзивности в сфере образования.

Авторы проекта

Куратор группы заведующий кафедрой архитектурного проектирования, декан факультета архитектуры Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, доцент, - Анатолий Давыдов. Участники группы: Анастасия Дояр, Владислава Левицкая, Екатерина Пискова, Вячеслав Нестеренко и Вероника Пинчук

Другая команда волонтеров также предлагает проект реконструкции школы Красносельской общины. Авторы этого проекта отмечают, что сейчас существующему зданию школы не хватает пространства, которое было бы оборудовано должным образом. Команда предлагает превратить школу в инклюзивное учебное пространство, которое также сможет функционировать для нужд всего сообщества.

Для учеников сама школа и ее территория является доступной целый день. А вот общественная часть здания, которая включает два блока, а именно: актовый зал и библиотеку, открыта для взрослых во внеурочное время. Актовый зал можно использовать для проведения мероприятий, спектаклей, лекций и т. д., а помещение библиотеки - для работы или учебы. Также на первом этаже разместились столовая и спортивный зал. Вход и классы начальной школы разделены для удобства школьников. На втором и третьем этажах есть классы и зоны для отдыха на переменах. На подземном этаже предусмотрено укрытие на 600 человек. Общественные блоки и входы визуально подчеркиваются синей линией, которая дополняется акцентными рамами окон на фасаде.

Интересный факт

Солнечные батареи, энергосберегающие окна, сбор дождевой воды, зеленые крыши и высадка новых деревьев – также обеспечивают экологичность и энергоэффективность здания.

Авторы проекта

Студентка Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова-младшая Мария.

Куратор, старший преподаватель каф. Инновационных технологий в дизайне городской среды, ХНУМГ им. А. Н. Бекетова-Корнилова Людмила

Проект "Боярский Гарвард"

В рамках Хакатона также предлагается создание функционального школьного учебного пространства "Боярский Гарвард" на базе лицея им. Коновальца с сохранением исторического здания существующей школы. В рамках конкурса также представлены два проекта.

Лицей им. Коновальца в Боярке Киевской области имеет богатую историю и является историческим памятником архитектуры кон. 19 - нач. 20 в. Это здание было преобразовано в школу, где в настоящее время обучается 500 учеников, которые вынуждены посещать заведение в две смены из-за нехватки места. Недавно в здании заменили крышу на металлочерепицу, достроили столовую, но актовый зал отсутствует. В то же время на территории лицея растет большое количество старинных дубов, что является визитной карточкой этого места.

В первом проекте предлагается создать дополнительное современное учебное пространство на территории лицея. Проект включает новое здание школы, состоящее из корпуса младшей и старшей школы, помещений Stem-лаборатории, спортзала, столовой, еще одного зала и медиатеки. Также спроектировано интересное и функциональное благоустройство территории, а именно: баскетбольная и спортивная площадки, зоны для отдыха, детская площадка и необычный внутренний дворик в исторической части лицея. Предусмотрена инфраструктура для пешеходов и необходимые проезды для пожарного транспорта.

Интересный факт

Образ новой застройки играет на контрасте с лицеем, и имеет большое количество остекления, что одновременно улучшает инсоляцию помещений и гармонизирует здание с природой.

Авторы проекта

Студентка Киевского национального университета строительства и архитектуры - Сироцинская Н.Д.

Куратор: руководитель учебно-архитектурной мастерской, кандидат архитектуры, доцент кафедры АПЦБС Киевского национального университета строительства и архитектуры Владимир Приймак.

Авторы второго "Боярского Гарварда" выделили 5 проблемных зон в обустройстве существующего лицея: общественное питание, рекреация, пространство для обучения (требуют расширения), хозяйственная зона возле классов, маленький спортивный зал под который используется бывшая часовня.

Проектом предлагается существующее здание оставить для начальной школы и возвести новый корпус для средней и старшей школ. Авторы предлагают сохранить исторический характер, одновременно использовав современные энергоэффективные материалы и обеспечив инклюзивность. Новый корпус будет иметь атриумное пространство, которое можно адаптировать под различные потребности. Также предусматриваем пищеблок, спортзал, музей и STEM-лабораторию.

В рамках второго проекта предлагаются два варианта преобразования лицея: со стеклянным переходом и отдельно стоящий.

Интересный факт

Использование внутреннего пространства для различных потребностей учащихся широко распространено за рубежом но, к сожалению, это редкость в отечественной практике.

Авторы проекта

Архитектор, старший преподаватель кафедры архитектуры зданий и сооружений архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры Андрей Черненко.

Автор идеи, студентка 4 курса кафедры архитектуры зданий и сооружений архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры Лина Данилова.

Куратор проекта, архитектор, доктор философии по архитектуре и градостроительству, ассистент кафедры архитектуры зданий и сооружений архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры Евгений Дунаевский.

Реконструкция лицея в Решетиловке

Волонтеры предлагают провести реконструкцию существующего лицея имени Олейника в городе Решетиловка Полтавской области.

Здание не соответствует требованиям энергоэффективности, промерзающий фасад и старая кровля не дает нормально функционировать и обеспечивать детям соответствующие условия обучения. Проанализировав историю и культуру общины, авторы вдохновились создать проект именно для этого городка, учитывая его культурное наследие. В проекте сочетаются современные методы архитектуры, материалы и этнические мотивы.

Данная реконструкция также предусматривает обновление и осовременивание территории школы, достройку эвакуационных лестниц и санузлов в спортивном зале, не забывая об экологичности и озеленении. Также в здании предлагается обустроить зимний сад. Его помещение можно использовать для проведения экспериментов по выращиванию и исследованию растений на уроках биологии, а также как рекреационную зону для учащихся.

Авторы идеи студентки Института инновационного образования "Киевского национального университета строительства и архитектуры" Лобанчикова Виктория и Левончук Дария.

Университетский городок в Мариуполе

Не только школы, но и ВУЗы привлекли внимание участников хакатона. Так авторы еще одного проекта предлагают создание университетского городка Приазовского государственного технического университета.

Основные проблемы, которые существовали еще до оккупации и разрушения Мариуполя, это неудобный общественный транспорт, недостаточная привлекательность территории, незначительная зона коммерции и слабые социальные связи.

Новый студенческий городок предлагается возводить с акцентом на максимальное устранение этих проблем. Городок должен быть технологически удобным и стать формообразующим в отстроенном городе.

Свою миссию авторы проекта видят в обеспечении учебной среды, где каждый студент может активно развиваться и добиваться успеха во всех областях знаний. Предлагается создать инновационные пространства для творческой работы, сотрудничества и обмена идеями между студентами разных специальностей. Инфраструктура должна способствовать здоровому образу жизни, развивая спортивные и развлекательные возможности. Авторы идеи хотят создать устойчивый и экологически безопасный студенческий городок, который будет воплощением комфорта, сотрудничества и развития.

Авторы идеи

Студенты-архитектуры Киевского национального университета строительства и архитектуры Шинкарчук Мария, Белокур Алексей, Лебедь Богдан, Ройко Надежда, Юрчик Илья.

Куратор: доцент кафедры архитектуры и градостроительства Киевского национального университета строительства и архитектуры, - Шпаковская Вера Тимофеевна.

О Хакотон "100 идей для городов"

Один из самых масштабных проектов по восстановлению украинских городов после войны — Хакатон "100 идей для городов", организованный проектом инноваций и реконструкции для общества (IRS) и ОО "Клуб мэров".

Хакатон уже принес значительные результаты, собрав 63 разработанные архитектурные идеи для общин-участниц со всей Украины. Сейчас поступило уже 250 заявок от общин в 22 областях, а это около сотни общин. В рамках проекта работает 139 сформированных архитектурных команд, 20% волонтеров из заграницы: Бельгии, Чили, Австрии, Арабских Эмиратов, США, Италии, Нидерландов и Словакии.