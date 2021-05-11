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Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС заплатить "дуже високу ціну" за обстріл

Київ • УНН

 • 16035 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок заявив, що бойовики радикального руху ХАМАС в секторі Газа заплатять "дуже високу ціну" за обстріл території єврейської держави. Про це він сказав, виступаючи по ізраїльському телебаченню, передає УНН.

Нетаньяху пообіцяв, що ХАМАС заплатить "дуже високу ціну" за обстріл

Цитата

“Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сотнях цілей терористів, — сказав прем’єр. — Ми знищили десятки терористів, включаючи великих командирів. Ми бомбардували штаби, зруйнували будівлі та вежі. Ми продовжуємо завдавати ударів всієї нашої міццю. ХАМАС і „Ісламський джихад“ заплатили і заплатять дуже високу ціну за напад”.

Контекст

За даними ізраїльської сторони, з вечора 10 травня палестинські радикали здійснюють масований ракетний обстріл ізраїльських міст, сирени повітряної тривоги звучать в містах Ашкелон і Сдерот, а також в населених пунктах в районах, що межують з палестинським анклавом. В результаті обстрілу в Ізраїлі постраждали десятки людей. У вівторок, 11 травня, як інформували місцеві ЗМІ, під час обстрілу Ашкелона загинули дві жінки.

В результаті відповідних ракетних обстрілів сектора Газа з боку Ізраїлю, за даними Міністерства охорони здоров’я прибережного анклаву, загинули близько 30 осіб, включаючи 10 дітей, більше 150 отримали поранення.

Після нічних заворушень в декількох містах, які супроводжувалися зіткненнями ізраїльських арабів з силовиками, влада Ізраїлю прийняла рішення закликати вісім рот резервістів прикордонної поліції для забезпечення порядку.

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