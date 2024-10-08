Нетаньяху: Израиль убил двух высокопоставленных чиновников Хезболлы
Киев • УНН
Премьер Израиля заявил о ликвидации двух преемников убитого лидера Хезболлы. Это часть расширения наземного наступления Израиля на юге Ливана, где развернута четвертая армейская дивизия.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил во вторник, что израильские авиаудары убили двух высокопоставленных чиновников Хезболлы, которые были преемниками убитого лидера группировки. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Это стало частью расширения наземного наступления Израиля на юге Ливана, где развернута четвертая армейская дивизия.
В видеозаявлении, опубликованном его офисом, Нетаньяху подчеркнул решимость Израиля в борьбе с Хезболлой.
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