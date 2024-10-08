Нетаньяху: Ізраїль вбив двох високопосадовців Хезболли
Київ • УНН
Прем'єр Ізраїлю заявив про ліквідацію двох наступників убитого лідера Хезболли. Це частина розширення наземного наступу Ізраїлю на півдні Лівану, де розгорнута четверта армійська дивізія.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив у вівторок, що ізраїльські авіаудари вбили двох високопосадовців Хезболли, які були наступниками убитого лідера угруповання. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Це стало частиною розширення наземного наступу Ізраїлю на півдні Лівану, де розгорнута четверта армійська дивізія.
У відеозаяві, опублікованій його офісом, Нетаньяху підкреслив рішучість Ізраїлю у боротьбі з Хезболлою.
Ізраїль, ймовірно, атакував Дамаск: ЗМІ повідомляють, що є постраждалі08.10.24, 21:14 • 36562 перегляди