Нетаньяху и ХАМАС братья-близнецы: эксперт назвал причины военного конфликта в Израиле

Детали

Предпосылкой военного обострения в Израиле эксперт называет политику правительства во главе с Нетаньяху, которую он проводил в течение последних лет. В частности, речь идет о законе о национальном государстве и разговорах об аннексии части Западного берега.

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"Это попытка продавить закон Нетаньяху об аннексии. Это было одной из ключевых задач, которые они перед собой ставили - аннексию долины Иордан и значительной части Западного берега. Затем, если ближе сюда, это отказ Нетаньяху проводить выборы Палестины в Восточном Иерусалиме. Это насилие ультраправых израильтян в Восточном Иерусалиме. Это абсолютно непрофессиональные действия израильской полиции и попытка блокировки Дамасских ворот, и многое другое. То есть, даже сами израильтяне признали эти действия непрофессиональными. И очевидно, что последнее - это, собственно, выселение палестинцев из квартала. Это стало одной из причин катастрофы", - отметил Семиволос.

Эксперт также считает, что ХАМАС воспользовался ситуацией для срыва какого-либо мирного процесса и повышения ставок. В этом контексте он назвал Нетаньяху и ХАМАС "братьями-близнецами".

По мнению Семиволоса, израильский премьер 2 года назад для "усиления своей субъектности" начал усиленную войну с Ираном.

Эксперт считает, что прекращение конфликта ожидается не скоро из-за его продолжительности и игнорирования другими странами.

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"Мир закрывает на это глаза, потому что это не очень приятная тема. Потому что европейцы боятся обвинений в антисемитизме, а израильтяне пользуются, а потом кричат, что их обстреливают. А какими ракетами обстреливают? Это хороший вопрос. Ведь это не те ракетки, которые я видел когда-то в музее палестинского ракетостроения. Это уже профессиональные ракеты, которые произведены или россиянами, или иранцами. Или может и теми, и теми", - резюмировал эксперт.

Контекст

С понедельника израильская армия и палестинские группировки обмениваются ударами, которые последовали за беспорядками в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые вспыхнули в начале мая. Согласно имеющейся информации, в секторе Газа жертвами бомбардировок и артобстрелов стали около 40 палестинцев, более 230 человек пострадали. Сообщалось также о пяти погибших израильтянах в результате ракетных обстрелов.