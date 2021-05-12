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Нетаньягу та ХАМАС брати-близнюки: експерт назвав причини військового конфлікту в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 32064 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Політика прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу є однією з основних причин військового конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Про це в коментарі УНН заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Нетаньягу та ХАМАС брати-близнюки: експерт назвав причини військового конфлікту в Ізраїлі

Деталі

Передумовою військового загострення в Ізраїлі експерт називає політику уряду на чолі з Нетаньягу, яку він проводив впродовж останніх років. Зокрема, йдеться про закон про національну державу та розмови про анексію частини Західного берега.

Цитата:

“Це намагання продавити закон Нетаньягу про анексію. Це було одним з ключових завдань, які вони перед собою ставили — анексію долини Йордан і значної частини Західного берега. Потім, якщо ближче сюди, це відмова Нетаньягу проводити вибори Палестини в Східному Єрусалимі. Це насильство ультраправих ізраїльтян в Східному Єрусалимі. Це абсолютно непрофесійні дії ізраїльської поліції і спроба блокування Дамаських воріт, і багато іншого. Тобто, навіть самі ізраїльтяни визнали ці дії непрофесійними. І очевидно, що останнє - це, власне, виселення палестинців з кварталу. Це стало однією з причин катастрофи”, — зазначив Семиволос.

Експерт також вважає, що ХАМАС скористався ситуацією для зриву будь-якого мирного процесу та підвищення ставок. У цьому контексті він назвав Нетаньягу та ХАМАС “братами-близнюками”.

На думку Семиволоса, ізраїльський прем’єр 2 роки тому задля “посилення своєї суб’єктності” почав посилену війну з Іраном.

Експерт вважає, що припинення конфлікту очікується не скоро через його довготривалість та ігнорування інших країн.

Цитата:

“Світ закриває на це очі, бо це не дуже приємна тема. Тому що європейці бояться звинувачень в антисемітизмі, а ізраїльтяни цим користуються, а потім кричать, що їх обстрілюють. А якими ракетами обстрілюють? Оце хороше питання. Бо це ж не ті ракетки, які я бачив колись в музеї палестинського ракетобудування. Це вже професійні ракети, які вироблені або росіянами, або іранцями. Або може і тими, і тими”, — резюмував експерт.

Контекст

З понеділка ізраїльська армія і палестинські угруповання обмінюються ударами, які пішли за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, які спалахнули на початку травня. Згідно з наявною інформацією, в секторі Гази жертвами бомбардувань і артобстрілів стали близько 40 палестинців, понад 230 осіб постраждали. Повідомлялося також про п’ять загиблих ізраїльтян внаслідок ракетних обстрілів.

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