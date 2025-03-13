Нестабильная ситуация с ядерной и физической ядерной безопасностью остается на ЗАЭС - МАГАТЭ

Ситуация с ядерной и физической безопасностью на Запорожской АЭС остается неустойчивой из-за взрывов в окрестностях станции.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, передает УНН.

Детали

Нестабильная ситуация с ядерной и физической ядерной безопасностью также была очевидна на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где команда МАГАТЭ почти каждый день слышала взрывы на разных расстояниях от площадки. Команда продолжала осуществлять мониторинг ядерной и физической ядерной безопасности, в том числе текущей деятельности по техническому обслуживанию станции

В МАГАТЭ отмечают, что на открытом распределительном пункте 750 кВ в феврале началось техническое обслуживание выключателя одной из трех линий электропередач 750 кВ, которые остаются отключенными из-за войны.

На этой неделе началось техническое обслуживание главного трансформатора 5-го энергоблока и автоматического выключателя, соединяющего его с открытым распределительным устройством. Во время обхода станции эксперты МАГАТЭ измерили уровень воды в 12 спринклерных ставках, подтвердив, что в них достаточно воды для охлаждения шести реакторов в их нынешнем остановленном состоянии