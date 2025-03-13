Нестабільна ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою залишається на ЗАЕС - МАГАТЕ

Ситуація з ядерною та фізичною безпекою на Запорізькій АЕС залишається нестійкою через вибухи в околицях станції.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ, передає УНН.

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Нестабільна ситуація з ядерною та фізичною ядерною безпекою також була очевидною на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де команда МАГАТЕ майже щодня чула вибухи на різних відстанях від майданчика. Команда продовжувала здійснювати моніторинг ядерної та фізичної ядерної безпеки, в тому числі поточної діяльності з технічного обслуговування станції - йдеться в заяві.

В МАГАТЕ зазначають, що на відкритому розподільчому пункті 750 кВ у лютому розпочалося технічне обслуговування вимикача однієї з трьох ліній електропередач 750 кВ, які залишаються відключеними через війну.

Цього тижня розпочалося технічне обслуговування головного трансформатора 5-го енергоблоку та автоматичного вимикача, що з'єднує його з відкритим розподільчим пристроєм. Під час обходу станції експерти МАГАТЕ виміряли рівень води у 12 спринклерних ставках, підтвердивши, що в них достатньо води для охолодження шести реакторів у їхньому нинішньому зупиненому стані - додали в МАГАТЕ.

Нагадаємо

На засіданні МАГАТЕ 47 держав-членів підтримали суверенітет України та засудили захоплення ЗАЕС росією. Країни закликали рф вивести військових зі станції та припинити атаки на ядерні об'єкти.