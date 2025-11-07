Несовершеннолетний школьник выпрыгнул с третьего этажа учебного заведения в Киеве - полиция
Киев • УНН
17-летний парень выпрыгнул с третьего этажа учебного заведения в Днепровском районе столицы. Его госпитализировали с травмами и переломами обеих ног.
В Киеве школьник выпал из окна учебного заведения в Днепровском районе, полиция выясняет обстоятельства, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в столице.
Детали
"Предварительно известно, что 17-летний парень выпрыгнул с третьего этажа. С травмами и переломами обеих ног он был госпитализирован", - говорится в сообщении полиции.
Сейчас на месте, как указано, работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали происшествия и общаются с администрацией учебного заведения.
