Неповнолітній школяр вистрибнув з третього поверху закладу освіти у Києві - поліція

У Києві школяр випав з вікна навчального закладу у Дніпровському районі, поліція зʼясовує обставини, пише УНН з посиланням на ГУНП в столиці.

Деталі

"Попередньо відомо, що 17-річний хлопець вистрибнув з третього поверху. Із травмами та переломами обох ніг його було госпіталізовано", - ідеться у повідомленні поліції.

Наразі на місці, як вказано, працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі події та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.

