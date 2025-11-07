Неповнолітній школяр вистрибнув з третього поверху закладу освіти у Києві - поліція
Київ • УНН
17-річний хлопець вистрибнув з третього поверху навчального закладу у Дніпровському районі столиці. Його госпіталізували з травмами та переломами обох ніг.
У Києві школяр випав з вікна навчального закладу у Дніпровському районі, поліція зʼясовує обставини, пише УНН з посиланням на ГУНП в столиці.
Деталі
"Попередньо відомо, що 17-річний хлопець вистрибнув з третього поверху. Із травмами та переломами обох ніг його було госпіталізовано", - ідеться у повідомленні поліції.
Наразі на місці, як вказано, працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі події та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.
У Луцьку двоє дітей випали з вікна, поки мати була в магазині23.07.24, 16:59 • 16949 переглядiв