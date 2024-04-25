Несмотря на травму Миколенко, "Эвертон" мастерски обыграл "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко на "Гудисон Парк" победил "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби со счетом 2:0. После этого поражения "Красные" отстают от лидера соревнования "Арсенала", на три очка, передает УНН со ссылкой на портал Premier League.

Детали

В 244-м мерсисайдском дерби ФК "Эвертон", на своем поле, победил "Ливерпуль" со счетом 2:0. К сожалению, украинский защитник Виталий Миколенко "Эвертона" получил острую травму, неудачно приземлившись на ногу после столкновения, - его заменили в перерыве.

"Эвертон" вышел вперед на 26-й минуте, когда мяч закружился вокруг их штрафной площадки, а удар защитника хозяев Джерреда Брентвейта низом в итоге опередил голкипера ФК "Ливерпуль" Алиссона, закрутившись над линией с внутренней стороны штанги. Закрепил успех Доминик Калверт-Льюин, - на 58-й минуте нападающий "Эвертона" пробил головой после углового, сумев подняться незамеченным на задней штанге, мяч отскочил в нижний левый угол.

"Ливерпуль" пытался сравнять счет. Ближе всего к тому, чтобы забить на 69-й минуте, когда блестящий удар Диаса попал в правую штангу - это 22-й раз, когда "Ливерпуль" попал в каркас на протяжении лиги этого сезона.

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В итоге, Юрген Клопп и ФК "Ливерпуль" не смог предотвратить вероятно решающий проигрыш в борьбе за титул английской Премьер-лиги. За четыре матча до конца сезона отставание от лидера "Арсенала" составляет три очка, и действующий чемпион "Манчестер" может опередить "Ливерпуль" в четверг.

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