Интер стал чемпионом Италии 2024 года после победы в дерби над Миланом

"Интернарнационале" торжествовал против городского соперника ФК "Милан" и таким образом обеспечил себе чемпионство в итальянской футбольной лиге Серии А с огромным преимуществом. Об этом передает УНН со ссылкой на Eurosport.

Детали

Миланский "Интернарнационале" в 20-й раз стал чемпионом Серии А. Накануне "Интер" одержал победу в дерби с "Миланом" со счетом 2:1 (1:0). Сейчас "Интер" опережает "Милан", который занимает второе место, на 17 очков и, таким образом, уже не может потерять первое место за пять оставшихся игр.

Мы хотели бы выиграть скудетто в дерби - сказал тренер "Интера" Симоне Индзаги перед началом игры.

Путь к победе для "Интера" проложил 36-летний Франческо Ачерби, забив первый гол на 18-й минуте. Затем Маркус Турам на 49 минуте забил свой двенадцатый гол в сезоне Серии А, - это позволило хозяевам поля выйти вперед. На 80 минуте "Милан" ответил голом Фикайо Томори.

В неспокойной заключительной фазе с тремя красными карточками гости сумели удержать преимущество в счете. Дензел Дамфрис ("Интер") и Тео Эрнандес ("Милан") получили красные карточки после стычки (90.+4), а Давиде Калабрия из "Милана" также был удален с поля после удара локтем (90.+7).

Дополнение

В последний раз "Интер" выигрывал титул чемпиона Серии А в сезоне 2020/21. 20 чемпионство - цифра с высоким символическим значением для болельщиков, поскольку в Италии за каждые десять выигранных чемпионатов на футболке появляется звезда. На счету "Милана" пока что 19 титулов.

Напомним,

"Бенфика", за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин, вылетела из Лиги Европы, проиграв "Марселю" по пенальти после домашней победы со счетом 2:1.

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