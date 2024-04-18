В УАФ обнаружили убытков на более 1,3 млрд гривен: обнародованы предварительные результаты проверки

Украинская ассоциация футбола обнародовала предварительные результаты проверки ее деятельности за 2015-2023 годы, которую проводит независимая аудиторская компания AC Crowe Ukraine. По ее данным, зафиксирован отток активов УАФ в более 1,3 млрд гривен из-за убытков, вызванных операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/услуг. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.

Детали

"В январе 2024 года, сразу после избрания на пост президента УАФ, Андрей Шевченко анонсировал всесторонний аудит деятельности ассоциации. Сейчас известны его первые результаты, финальный документ должен быть завершен в течение трех месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данном этапе аудиторская компания обнаружила отток активов УАФ в размере 1 млрд 342 млн 900 тыс. гривен.

"Основные убытки вызваны операциями с оффшорными компаниями, потерями средств из-за использования депозитов, расходами, связанными с завышением стоимости приобретенных товаров/работ/услуг. Приведенные данные являются предварительными и подлежат окончательному утверждению. Финальные результаты проверки будут обнародованы после завершения анализа", - сообщили в УАФ.

Напомним

В конце января Андрея Шевченко избрали новым президентом Украинской ассоциации футбола. За соответствующее решение проголосовали делегаты на внеочередном Конгрессе УАФ. Шевченко заменил Андрея Павелко, который занимал должность с 2015 года. Сейчас Павелко фигурирует в деле о хищении средств и был помещен в СИЗО.