"Бенфика" Трубина покидает Лигу Европы, проиграв по пенальти "Марселю"

Португальская "Бенфика", с украинским вратарем Анатолием Трубиным, после домашней победы в Лиссабоне над французским "Марселем" (2:1), проигрывает по сумме двух матчей, - накануне португальская команда проиграла французам в серии пенальти, передает УНН со ссылкой на онлайн-портал Observador.

Детали

Матч был сбалансированным, с возможностями для обеих сторон, однако французская команда надавила в последнем отрезке и в итоге добилась победы.

Украинский вратарь Анатолий Трубин, который на хорошем уровне провел матч, не сумел спасти "Бенфику" в серии пенальти, где пропустил 4 мяча.

Дополнение

Интересный факт: французские власти считали матч Лиги Европы между "Марселем" и "Бенфикой" очень рискованным, - полиции был дан приказ обеспечивать строгий контроль за порядком во время проведения игры.

Для сопровождения португальских болельщиков в Марселе было задействовано около 1 000 полицейских, уточняя, что "любому, кто представляется болельщиком "Бенфики", будет запрещено передвигаться или парковаться вблизи стадиона или в центре города".

Напомним,

Блестящая игра украинского вратаря Андрея Лунина, который отразил два пенальти, помогла мадридскому "Реалу" победить "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов и выйти в полуфинал против мюнхенской "Баварии".