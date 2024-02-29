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"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф

"Несколько лет": Костин о том, сколько может длиться трибунал над рф

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 13:24  •  15332 просмотра

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Генеральный прокурор Украины заявил, что специальный международный трибунал для привлечения к ответственности российских лидеров за агрессию против Украины может длиться несколько лет после его запуска.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что пока сложно предсказать, сколько продлится специальный международный трибунал над привлечением к ответственности российских лидеров за агрессию, но, когда трибунал заработает, то это может длиться несколько лет. Об этом Костин заявил во время брифинга на полях конференции United for Justice. United for Heritage, передает УНН.

Детали

Сколько может длиться трибунал? Я не хочу сказать, что это легкое дело. Оно сложное. Мы совместно с коллегами создаем эту практику, которая должна быть именно такого уровня, чтобы она привела к обвинительному приговору в отношении тех, кто начал эту агрессивную войну. Сколько будет длиться сложно сказать, но я понимаю, что это не будет долговременный процесс. Я думаю, что когда трибунал будет запущен, то это может занять несколько лет. Не более

- сказал Костин.

Он отметил, что не нужно сравнивать специальный трибунал, который Украина хочет создать, со всеми предыдущими трибуналами.

Все предыдущие трибуналы рассматривали военные преступления, преступления против человечности, преступления геноцида. Это было большое количество различных военных преступлений в разные времена. Это требовало значительных усилий в расследовании, в частности в расследовании, которые собирались именно в местах совершения преступлений. Они длились дольше

- добавил Костин.

Кроме того, по его словам, определенные доказательства преступлений рф уже задокументированы.

Напомним

Андрей Костин заявил, что сейчас идет активная дискуссия о модели трибунала по привлечению российского руководства к ответственности за преступление агрессии против Украины и выразил уверенность, что этот трибунал будет создан.

Павел Башинский

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