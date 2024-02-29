"Кілька років": Костін про те, скільки може тривати трибунал над рф

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що наразі складно передбачити, скільки триватиме спеціальний міжнародний трибунал над притягненням до відповідальності російських лідерів за агресію, але, коли трибунал запрацює, то це може тривати кілька років. Про це Костін заявив під час брифінгу на полях конференції United for Justice. United for Heritage, передає УНН.

Деталі

Скільки може тривати трибунал? Я не хочу сказати, що це легка справа. Вона складна. Ми спільно з колегами створюємо цю практику, яка повинна бути саме такого рівня, щоб вона призвела до обвинувального вироку відносно тих, хто розпочав цю агресивну війну. Скільки буде тривати складно сказати, але я розумію, що це не буде довготривалий процес. Я думаю, що коли трибунал буде запущено, то це може тривати кілька років. Не більше