"Кілька років": Костін про те, скільки може тривати трибунал над рф
Київ • УНН
Генеральний прокурор України заявив, що спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності російських лідерів за агресію проти України може тривати кілька років після його запуску.
Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що наразі складно передбачити, скільки триватиме спеціальний міжнародний трибунал над притягненням до відповідальності російських лідерів за агресію, але, коли трибунал запрацює, то це може тривати кілька років. Про це Костін заявив під час брифінгу на полях конференції United for Justice. United for Heritage, передає УНН.
Деталі
Скільки може тривати трибунал? Я не хочу сказати, що це легка справа. Вона складна. Ми спільно з колегами створюємо цю практику, яка повинна бути саме такого рівня, щоб вона призвела до обвинувального вироку відносно тих, хто розпочав цю агресивну війну. Скільки буде тривати складно сказати, але я розумію, що це не буде довготривалий процес. Я думаю, що коли трибунал буде запущено, то це може тривати кілька років. Не більше
Він зазначив, що не потрібно порівнювати спеціальний трибунал, який Україна хоче створити, з усіма попередніми трибуналами.
Усі попередні трибунали розглядали воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду. Це була велика кількість різних воєнних злочинів у різні часи. Це потребувало значних зусиль в розслідуванні, зокрема у розслідуванні, які збиралися саме у місцях скоєння злочинів. Вони тривали довше
Окрім того, за його словами, певні докази злочинів рф вже задокументовано.
Нагадаємо
Андрій Костін заявив, що наразі триває активна дискусія щодо моделі трибуналу щодо притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України та виразив впевненість, що цей трибунал буде створений.