Несовершеннолетнюю задержали за убийство пенсионерки в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Полицейские Киевской области задержали 16-летнюю гражданку России и ее товарища за убийство пенсионерки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Сегодня, 13 января в 03.53 часов, в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир города Бровары. Во время тушения огня в ванной комнате, которая была забросана одеждой, спасатели обнаружили тело женщины.
Полиция установила, что потерпевшая - 61-летняя хозяйка квартиры. При осмотре на ее теле обнаружено около 30 колото-резаных ран шеи, грудной клетки и многочисленные ушибы.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению убийства, работники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались внучка погибшей - 16-летняя студентка, гражданка России и ее друг - 18-летний местный житель.
Сведения о совершенном уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Начато досудебное расследование.