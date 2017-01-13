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Несовершеннолетнюю задержали за убийство пенсионерки в Киевской области

Несовершеннолетнюю задержали за убийство пенсионерки в Киевской области

Киев • УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Полицейские Киевской области задержали 16-летнюю гражданку России и ее товарища за убийство пенсионерки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Сегодня, 13 января в 03.53 часов, в полицию поступило сообщение о пожаре в одной из квартир города Бровары. Во время тушения огня в ванной комнате, которая была забросана одеждой, спасатели обнаружили тело женщины.

Полиция установила, что потерпевшая - 61-летняя хозяйка квартиры. При осмотре на ее теле обнаружено около 30 колото-резаных ран шеи, грудной клетки и многочисленные ушибы.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению убийства, работники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались внучка погибшей - 16-летняя студентка, гражданка России и ее друг - 18-летний местный житель.

Сведения о совершенном уголовном правонарушении внесены в ЕРДР по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Начато досудебное расследование.

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