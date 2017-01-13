Неповнолітню затримали за вбивство пенсіонерки на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Поліцейські Київщини затримали 16-річну громадянку Росії та її товариша за вбивство пенсіонерки. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Сьогодні, 13 січня о 03.53 годині, до поліції надійшло повідомлення пропожежу в одній з квартир міста Броварів. Під час гасіння вогню у ванній кімнаті, яка була закидана одягом, рятувальники виявили тіло жінки.
Поліція встановила, що потерпіла - 61-річна господарка квартири. Під час огляду на її тілі виявлено близько 30 колото-різаних ран шиї, грудної клітини та численні забійні рани.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до скоєння вбивства, працівники поліції затримали підозрюваних. Ними виявилися онука загиблої - 16-річна студентка, громадянка Росії та її товариш - 18-річний місцевий житель.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Розпочато досудове розслідування.