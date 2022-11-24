Несовершеннолетних и женщин из тюрем оккупированных территорий этапируют в рф - правозащитники

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"Наблюдатели Восточной правозащитной группы на временно оккупированных территориях Украины сообщают о том, что отбывавших свое наказание малолетних заключенных и заключенных женщин, которые были осуждены до 24 февраля 2022 года, массово этапируют в россию", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что пока причины этих действий оккупантов неизвестны. Эксперты организации предполагают, что таким образом россияне освобождают места лишения свободы на оккупированных территориях под другой контингент. По их данным, большинство этапов идут в Ростов-на-Дону, далее след заключенных теряется.

Напомним

Российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении 40 жителей пгт Марковка Луганской области.