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Окупанти вивезли в невідомому напрямку 40 жителів Луганщини – Спротив

Окупанти вивезли в невідомому напрямку 40 жителів Луганщини – Спротив

Київ • УНН

 • 279096 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Російські окупанти вивезли в невідомому напрямку 40 жителів смт Марківка Луганської області. Про це в Telegram повідомив Центр національного спротиву, інформує УНН.

Цитата

"Окупанти продовжують депортацію українців та вдаються до примусових заходів. Зокрема, в смт Марківка окупанти посадили в автобус й примусово вивезли 40 українців в невідомому напрямку, повідомляє місцеве підпілля", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, якщо на півдні депортація відбувається під виглядом “евакуації”, де росіяни навмисно створюють умови, коли жити далі в населеному пункті неможливо й водночас забороняють виїзд до вільної України, то на сході росіяни вдаються до відвертого примусу.

Центр національного спротиву вкотре закликав жителів покинути тимчасово окуповані території.

Нагадаємо

Жителів Херсонщини перевозять не на лівий берег регіону, а до росії.

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