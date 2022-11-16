Окупанти вивезли в невідомому напрямку 40 жителів Луганщини – Спротив

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"Окупанти продовжують депортацію українців та вдаються до примусових заходів. Зокрема, в смт Марківка окупанти посадили в автобус й примусово вивезли 40 українців в невідомому напрямку, повідомляє місцеве підпілля", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, якщо на півдні депортація відбувається під виглядом “евакуації”, де росіяни навмисно створюють умови, коли жити далі в населеному пункті неможливо й водночас забороняють виїзд до вільної України, то на сході росіяни вдаються до відвертого примусу.

Центр національного спротиву вкотре закликав жителів покинути тимчасово окуповані території.

Нагадаємо

Жителів Херсонщини перевозять не на лівий берег регіону, а до росії.