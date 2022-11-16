Оккупанты вывезли в неизвестном направлении 40 жителей Луганской области – Сопротивление
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении 40 жителей пгт Марковка Луганской области. Об этом в Telegram сообщил Центр национального сопротивления, информирует УНН.
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"Оккупанты продолжают депортацию украинцев и прибегают к принудительным мерам. В частности, в пгт Марковка оккупанты посадили в автобус и принудительно вывезли 40 украинцев в неизвестном направлении, сообщает местное подполье", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, если на юге депортация происходит под видом эвакуации, где россияне намеренно создают условия, когда жить дальше в населенном пункте невозможно и одновременно запрещают выезд в свободную Украину, то на востоке россияне прибегают к откровенному принуждению.
Центр национального сопротивления еще раз призвал жителей покинуть временно оккупированные территории.
Напомним
Жителей Херсонской области перевозят не на левый берег региона, а в россию.