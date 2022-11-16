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Оккупанты вывезли в неизвестном направлении 40 жителей Луганской области – Сопротивление

Киев • УНН

 • 279096 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Российские оккупанты вывезли в неизвестном направлении 40 жителей пгт Марковка Луганской области. Об этом в Telegram сообщил Центр национального сопротивления, информирует УНН.

Цитата

"Оккупанты продолжают депортацию украинцев и прибегают к принудительным мерам. В частности, в пгт Марковка оккупанты посадили в автобус и принудительно вывезли 40 украинцев в неизвестном направлении, сообщает местное подполье", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, если на юге депортация происходит под видом эвакуации, где россияне намеренно создают условия, когда жить дальше в населенном пункте невозможно и одновременно запрещают выезд в свободную Украину, то на востоке россияне прибегают к откровенному принуждению.

Центр национального сопротивления еще раз призвал жителей покинуть временно оккупированные территории.

Напомним

Жителей Херсонской области перевозят не на левый берег региона, а в россию.

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