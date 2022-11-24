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Неповнолітніх та жінок з в'язниць окупованих територій етапують до рф - правозахисники

Неповнолітніх та жінок з в'язниць окупованих територій етапують до рф - правозахисники

Київ • УНН

 • 776622 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Протягом останнього місяця помічені десятки випадків етапування малолітніх ув'язнених та ув'язнених жінок з тимчасово окупованих територій України до росії, повідомляє УНН з посиланням на "Східну правозахисну групу" в Facebook.

Цитата

"Спостерігачі Східної правозахисної групи на тимчасово окупованих територіях України повідомляють про те, що малолітніх ув'язнених та ув'язнених жінок, які відбували своє покарання та були засуджені до 24 лютого 2022 року, масово етапують до росії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що поки причини цих дій окупантів невідомі. Експерти організації припускають, що таким чином росіяни звільняють місця позбавлення волі на окупованих територіях під інший контингент. За їх даними, більшість етапів йдуть до Ростова-на-Дону, далі слід ув'язнених втрачається.

Нагадаємо

Російські окупанти вивезли в невідомому напрямку 40 жителів смт Марківка Луганської області.

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