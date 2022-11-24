Неповнолітніх та жінок з в'язниць окупованих територій етапують до рф - правозахисники

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"Спостерігачі Східної правозахисної групи на тимчасово окупованих територіях України повідомляють про те, що малолітніх ув'язнених та ув'язнених жінок, які відбували своє покарання та були засуджені до 24 лютого 2022 року, масово етапують до росії", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що поки причини цих дій окупантів невідомі. Експерти організації припускають, що таким чином росіяни звільняють місця позбавлення волі на окупованих територіях під інший контингент. За їх даними, більшість етапів йдуть до Ростова-на-Дону, далі слід ув'язнених втрачається.

Нагадаємо

Російські окупанти вивезли в невідомому напрямку 40 жителів смт Марківка Луганської області.