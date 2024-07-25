Из-за неблагоприятных погодных условий произошли отключения электроэнергии на Тернопольщине, Волыни и Хмельнитчине. Без света остались десятки населенных пунктов и тысячи потребителей.
Из-за непогоды произошли отключения электроэнергии в Тернопольской, Волынской и Хмельницкой областях, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Из-за непогоды на утро обесточены 50 населенных пунктов в Хмельницкой, Волынской и Тернопольской областях
Волынь
Из-за непогоды обесточены 16 населенных пунктов.
Тернопольщина
Из-за прохождения грозового фронта обесточенными остаются 1,1 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах.
Хмельницкая область
Из-за неблагоприятных погодных условий без напряжения 28 населенных пунктов - 5,7 тысячи потребителей.
Споживання електрики на тлі спаду спеки знизилося, графіки відключень з 16 години - Укренерго25 июля 2024, 09:55 • 22479 просмотров