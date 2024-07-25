Потребление электроэнергии в Украине снизилось из-за спада жары, графики отключений прогнозируются с 16:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Потребление

Сегодня, 25 июля, "применение мер ограничения прогнозируется только в часы вечернего максимума потребления - с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений".

"Причина - комплексная: жара спала и потребление электричества в Украине снизилось. Сегодня на утро потребление на 6% меньше, чем его прогнозируемый уровень (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля. При этом, уменьшился и дефицит мощности - из ремонта вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях", - отметили в компании.

Импорт и экспорт

Относительно импорта электроэнергии информации не указано. "Экспорт не происходит и не предполагается", - указали в Укрэнерго.

Обесточивание

Из-за непогоды на утро обесточены 34 населенных пункта в Тернопольской и Хмельницкой областях. При этом, по данным Минэнерго, из-за непогоды на утро было обесточено 50 населенных пунктов в Хмельницкой, Волынской и Тернопольской областях.

На утро из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично обесточены 483 населенных пункта.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской областях.

По техническим причинам обесточивались потребители в Запорожской, Черниговской областях.