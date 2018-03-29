Непогода в Германии: массовые аварии и отмена поездов

Сообщают, что снегопад начался вечером 28 марта, уже в 2:30, 29 марта увеличилось количество аварий на дорогах.

Глава полиции в Нойбранденбург и Ростоке в Передней Померании сообщил о 40 ДТП, в которых пострадали по меньшей мере 5 человек.

Из-за поваленных деревьев на железнодорожных путях пришлось закрыть несколько региональных маршрутов. Региональное сообщения остановили между Килем и Любеком, а также между Любеком и Путтгарден.

Напомним, из-за непогоды в Египте закрыли аэропорты, морские порты и дороги.