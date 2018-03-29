Негода в Німеччині: масові аварії та скасування поїздів

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Внаслідок потужних снігопадів на півночі Німеччини сталися десятки дорожньо-транспортних пригод, негода призвела до зупинок та скасування потягів. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Повідомляють, що снігопад розпочався увечері 28 березня, вже о 2:30, 29 березня збільшилася кількість аварій на дорогах.

Глава поліції у Нойбранденбургу та Ростоку в Передній Померанії повідомив про 40 ДТП, у яких постраждали щонайменше 5 осіб.

Через повалені дерева на залізничних коліях довелося закрити декілька регіональних маршрутів. Регіональне сполучення зупинили між Кілем та Любеком, а також між Любеком та Путтгарденом.

Нагадаємо, через негоду в Єгипті закрили аеропорти, морські порти і дороги.

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