Негода в Німеччині: масові аварії та скасування поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Внаслідок потужних снігопадів на півночі Німеччини сталися десятки дорожньо-транспортних пригод, негода призвела до зупинок та скасування потягів. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Повідомляють, що снігопад розпочався увечері 28 березня, вже о 2:30, 29 березня збільшилася кількість аварій на дорогах.
Глава поліції у Нойбранденбургу та Ростоку в Передній Померанії повідомив про 40 ДТП, у яких постраждали щонайменше 5 осіб.
Через повалені дерева на залізничних коліях довелося закрити декілька регіональних маршрутів. Регіональне сполучення зупинили між Кілем та Любеком, а також між Любеком та Путтгарденом.
Нагадаємо, через негоду в Єгипті закрили аеропорти, морські порти і дороги.