Непогода оставила без света 132 населенных пункта, плановых отключений не предвидится - Минэнерго

В Украине из-за непогоды обесточены 132 населенных пункта в трех областях, плановые отключения электроснабжения не предвидятся, сообщили во вторник в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Применение плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается - сообщили в Минэнерго.

Как отметили в ГСЧС, по информации Укрэнерго, обесточены 132 населенных пункта в 3 областях (Донецкая - 105, Харьковская - 24 и Днепропетровская - 3). К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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