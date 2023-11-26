Непогода на юге Украины: на дорогах Одесской области уже почти полсотни ДТП

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  211801 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  271476 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  168286 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  156739 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  290223 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  182956 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  142996 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  147419 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  177675 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167453 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  246333 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  29863 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162574 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  171121 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  26340 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  271476 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  290223 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  257109 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  244384 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  246081 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
nepogoda-na-yuge-ukraini-na-dorogakh-odesskoi-oblasti-uzhe-pochti-polsotni-dtp

Непогода на юге Украины: на дорогах Одесской области уже почти полсотни ДТП

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 12:35  •  21923 просмотра

Read in English

В Одесской области в результате неблагоприятных погодных условий произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, полиция и спасатели отреагировали на инциденты, обошлось без погибших и госпитализированных. Из-за снега и гололеда на главных дорогах временно запрещено движение тяжеловесных транспортных средств.

Из-за значительного ухудшения погодных условий в Одесской области движение на автодорогах затруднено - полицейские получили уже 48 сообщений о ДТП. об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали 

В ведомстве объясняют, что движение на дорогах затруднено из-за снега, ограниченной видимости, гололеда и порывов сильного ветра. На всех сложных участках работают правоохранители и оказывают помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода бушует на юге Одесской области: Кипер рассказал о ликвидации последствий ухудшения погодных условий

По состоянию на 11 часов в полицию поступило 48 сообщений о ДТП, погибших и госпитализированных нет. Больше всего аварий в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях с участием грузовиков и рейсовых автобусов

 - резюмировали в Нацполиции. 

Правоохранители добавляют, что один из автобусов, который двигался из Софии в направлении города Измаил, недалеко от села Орловка Ренийской громады съехал в кювет - 19 пассажиров и двое водителей не пострадали. 

Полицейские доставили их на своем транспорте в одну из местных школ, где  им предоставляется приют и помощь.

Дополнение 

Главное управление ГСЧС Украины в одесской области отмечает, что спасатели уже совершили 30 выездов. От ГСЧС сейчас привлечено 32 единицы техники и 110 спасателей. 

Напомним

В Одесской области из-за снега и гололеда сегодня с 8:30 временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на г.Бухарест) и М-28 Одесса - Южное - /М-14/ (Объезд г. Одессы). 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
Негода на півдні України: на дорогах Одещини вже майже півсотні ДТП
Bad weather in southern Ukraine: almost fifty accidents on the roads of Odesa region
Новости по теме

Непогода на юге Украины: на дорогах Одесской области уже почти полсотни ДТП

В Одесской области в результате неблагоприятных погодных условий произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, полиция и спасатели отреагировали на инциденты, обошлось без погибших и госпитализированных. Из-за снега и гололеда на главных дорогах временно запрещено движение тяжеловесных транспортных средств.

Общество •   •  21923 просмотра
Непогода на юге Украины: на дорогах Одесской области уже почти полсотни ДТП

В Киеве в ДТП погибли супруги: двое их детей находятся в больнице

Супруги погибли, а двое их детей были госпитализированы после столкновения их автомобиля с грузовиком на Бориспольском шоссе в Киеве; полиция расследует аварию.

Общество •   •  25616 просмотра
В Киеве в ДТП погибли супруги: двое их детей находятся в больнице

В США бывшего полицейского, осужденного за убийство чернокожего, ранили в тюрьме

Дерек Шовен, осужденный за убийство Джорджа Флойда, получил ножевое ранение в тюрьме; его состояние здоровья не разглашается из соображений конфиденциальности.

Общество •   •  25221 просмотра
В США бывшего полицейского, осужденного за убийство чернокожего, ранили в тюрьме

Британская разведка: из-за значительных потерь россия перебрасывает ПВО из Калининграда на фронт в Украине

Россия перебросила системы противовоздушной обороны С-400 из Калининграда к линии фронта в Украине, чтобы компенсировать недавние потери, что свидетельствует о вызовах, с которыми сталкиваются российские военные возможности.

Война •   •  34630 просмотра
Британская разведка: из-за значительных потерь россия перебрасывает ПВО из Калининграда на фронт в Украине

В рф объявлен в розыск пресс-секретарь Meta Энди Стоун

министерство внутренних дел России выдало федеральный ордер и заочно арестовало пресс-секретаря Мета Энди Стоуна из-за политики Мета, позволяющей пользователям призывать к "смерти российских оккупантов".

Политика •   •  30962 просмотра
В рф объявлен в розыск пресс-секретарь Meta Энди Стоун

Из-за непогоды Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начинает круглосуточную работу

Украинский центр реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах начал работу в режиме 24/7 из-за ожидаемого сильного снега, гололеда и ветра. Во многих регионах объявлен оранжевый уровень опасности погодных условий. В Одессе из-за снега и гололеда ограничено движение для большегрузного транспорта и всех видов транспорта на некоторых дорогах.

Общество •   •  25849 просмотра
Из-за непогоды Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начинает круглосуточную работу

Трасса Одесса-Рени полностью перекрыта из-за сложных погодных условий

Из-за сложных погодных условий перекрыта трасса Одесса-Рени, а на трассе М-05 Киев-Одесса введено ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств. Принимаются меры по безопасности дорожного движения и оказывается помощь, о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Общество •   •  24275 просмотра
Трасса Одесса-Рени полностью перекрыта из-за сложных погодных условий

Кипер призвал жителей Одесского региона переждать непогоду дома

В Одесской области бурлит непогода. Жителей региона призвали не уезжать из дома без насущной нужды

Общество •   •  23179 просмотра
Кипер призвал жителей Одесского региона переждать непогоду дома

В Нежине открыли Мемориал Героям-Защитникам Украины, в центре которого - скульптура Героя Украины Александра Мациевского

В Нежине открыли мемориал погибшим защитникам Украины с бронзовой скульптурой Героя Украины Александра Мациевского, созданный на средства различных компаний и частных лиц. Мемориал включает в себя интерактивную экспозицию, которая чтит память местных жителей, погибших во время войны.

Общество •   •  23583 просмотра
В Нежине открыли Мемориал Героям-Защитникам Украины, в центре которого - скульптура Героя Украины Александра Мациевского

Непогода бушует на юге Одесской области: Кипер рассказал о ликвидации последствий ухудшения погодных условий

Непогода обрушилась на Одесскую область, вызвав перебои в электроснабжении и транспортном сообщении, критически важные объекты полагаются на генераторы и усиленное патрулирование для безопасности. Центры устойчивости помогают гражданам; усилия по расчистке продолжаются, поскольку шторм движется на север.

Общество •   •  22514 просмотра
Непогода бушует на юге Одесской области: Кипер рассказал о ликвидации последствий ухудшения погодных условий