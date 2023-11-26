Непогода на юге Украины: на дорогах Одесской области уже почти полсотни ДТП
Киев • УНН
В Одесской области в результате неблагоприятных погодных условий произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, полиция и спасатели отреагировали на инциденты, обошлось без погибших и госпитализированных. Из-за снега и гололеда на главных дорогах временно запрещено движение тяжеловесных транспортных средств.
Из-за значительного ухудшения погодных условий в Одесской области движение на автодорогах затруднено - полицейские получили уже 48 сообщений о ДТП. об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве объясняют, что движение на дорогах затруднено из-за снега, ограниченной видимости, гололеда и порывов сильного ветра. На всех сложных участках работают правоохранители и оказывают помощь.
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По состоянию на 11 часов в полицию поступило 48 сообщений о ДТП, погибших и госпитализированных нет. Больше всего аварий в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях с участием грузовиков и рейсовых автобусов
Правоохранители добавляют, что один из автобусов, который двигался из Софии в направлении города Измаил, недалеко от села Орловка Ренийской громады съехал в кювет - 19 пассажиров и двое водителей не пострадали.
Полицейские доставили их на своем транспорте в одну из местных школ, где им предоставляется приют и помощь.
Дополнение
Главное управление ГСЧС Украины в одесской области отмечает, что спасатели уже совершили 30 выездов. От ГСЧС сейчас привлечено 32 единицы техники и 110 спасателей.
Напомним
В Одесской области из-за снега и гололеда сегодня с 8:30 временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на г.Бухарест) и М-28 Одесса - Южное - /М-14/ (Объезд г. Одессы).
Непогода на юге Украины: на дорогах Одесской области уже почти полсотни ДТП
В Одесской области в результате неблагоприятных погодных условий произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, полиция и спасатели отреагировали на инциденты, обошлось без погибших и госпитализированных. Из-за снега и гололеда на главных дорогах временно запрещено движение тяжеловесных транспортных средств.
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