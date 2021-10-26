Необходимо иметь минимум 70% коллективного иммунитета для влияния вакцинации на ежедневную статистику – Степанов

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На вопрос, когда вакцинация начнет влиять на статистику, Степанов ответил: “Нужно иметь коллективный иммунитет минимум 70% взрослого населения Украины. То есть, начиная с 70%. Это понятная формула и любая другая страна мира очень осторожно снимает ограничения, когда уже достигли 70% вакцинации. Раньше они этого не делают, в отличие от Украины, которая в погоне за аплодисментами”.

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Он напомнил, что власти, начиная с июля, сняли почти все карантинные ограничения и собственным примером показывали, что масочный режим можно не соблюдать.

“Вот результат той катастрофы, которая сейчас происходит. К сожалению, те страшные цифры, которые мы видим это далеко не конец и это еще не пик болезни”, — сказал Степанов.

Дополнение

Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская сообщала, что нужно говорить не о количестве вакцинированных от COVID-19, а о количестве иммунных людей, ведь вакцинированный и иммунный человек — это разные вещи.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 7 миллионов человек. При этом в общей сложности сделали уже более 16 миллионов прививок, за последние сутки из которых — почти 255 тысяч, большинство — первой дозой.