Необхідно мати мінімум 70% колективного імунітету для впливу вакцинації на щоденну статистику – Степанов

Цитата

На запитання, коли вакцинація почне впливати на статистику, Степанов відповів: “Треба мати колективний імунітет у мінімум 70% дорослого населення України. Тобто, починаючи від 70%. Це зрозуміла формула і будь-яка інша країна світу навіть обережно знімає обмеження, коли вже досягли 70% вакцинації. Раніше вони цього не роблять, на відміну від України, яка в погоні за аплодисментами”.

Деталі

Він нагадав, що влада, починаючи з липня, зняла майже всі карантинні обмеження і власним прикладом показувала, що маскового режиму можна не дотримуватися.

“От результат тієї катастрофи, яка зараз відбувається. На превеликий жаль, ті страшні цифри, які ми бачимо це далеко не кінець й це ще не пік хвороби”, — сказав Степанов.

Доповнення

Головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська повідомляла, що потрібно говорити не про кількість вакцинованих від COVID-19, а про кількість імунних людей, адже вакцинована та імунний людина — це різні речі.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 7 мільйонів людей. При цьому загалом зробили вже понад 16 мільйонів щеплень, за останню добу з яких — майже 255 тисяч, більшість — першою дозою.