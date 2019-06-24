Младенец едва не задушился веревкой от игрушки
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 июня. УНН. В Кировоградской области полицейские спасли жизнь младенцу, который едва не задушилося веревкой от игрушки. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
В Александрийский отдел полиции поступило сообщение от местных жителей о том, что в одном из домов слышны крики детей.
Выяснилось, что в домовладении без присмотра взрослых находятся дети. Двое старших, возрастом около двух и трех лет, находились во дворе, а из дома продолжал раздаваться крик младенца.
Один из полицейских зашел в помещение и увидел, что веревка, которой к детской кровати была привязана игрушка, находилась на шее ребенка и уже начала затягиваться. Милиционер распутал веревку и вызвал "скорую помощь".
После осмотра дома и, учитывая условия проживания детворы, на место вызвали представителя службы по делам детей. Их передали в детскую больницу.
В отношении 32-летней матери работники полиции составили административные материалы, а также подготовили представление в городской совет, чтобы изъять детей из семьи.
Напомним, в России сильный ветер опрокинул батут, в результате чего пострадали 6 детей.