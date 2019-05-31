У Росії сильний вітер перекинув батут, постраждали 6 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кількість постраждалих в інциденті з надувним батутом в Улан-Уде дітей зросла до 6. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
У вкрай важкому стані продовжує залишатися чотирирічна дівчинка, якій напередодні була проведена операція. Ще четверо, у віці від 3 до 7 років, перебувають в реанімації. Один з них - у важкому стані.
Напередодні ще одна сім'я звернулася за медичною допомогою, у чотирирічного хлопчика зафіксовані забої.
НП в Улан-Уде відбулося в четвер вдень. Різкий порив вітру підняв і перекинув надувний атракціон, в якому на той момент грали маленькі діти.
Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я Бурятії, постраждалі впали з висоти третього поверху.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом травмування малолітніх дітей.
Мерія міста виплатить кожній з сімей компенсацію в розмірі 400 тисяч рублів.
Нагадаємо, в квітні пиловий вихор в Китаї зірвав надувні батути.