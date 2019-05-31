В России сильный ветер перевернул батут, пострадали 6 детей

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 19405 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 39320 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 58233 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115708 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109718 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136601 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144281 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130030 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130096 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131289 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124658 просмотра
Актуальное
В России сильный ветер перевернул батут, пострадали 6 детей

В России сильный ветер перевернул батут, пострадали 6 детей

Киев  •  УНН

 • 10028 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Количество пострадавших в инциденте с надувным батутом в Улан-Удэ детей возросло до 6. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

В крайне тяжелом состоянии продолжает оставаться четырехлетняя девочка, которой накануне была проведена операция. Еще четверо, в возрасте от 3 до 7 лет, находятся в реанимации. Один из них - в тяжелом состоянии.

Накануне еще одна семья обратилась за медицинской помощью, у четырехлетнего мальчика зафиксированы ушибы.

ЧП в Улан-Удэ произошло в четверг днем. Резкий порыв ветра поднял и опрокинул надувной аттракцион, в котором на тот момент играли маленькие дети.

Как пояснили в Минздраве Бурятии, пострадавшие упали с высоты третьего этажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования малолетних детей.

Мэрия города выплатит каждой из семей компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, в апреле пылевой вихрь в Китае сорвал надувные батуты

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