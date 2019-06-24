Немовля ледь не задушилося мотузкою від іграшки
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 червня. УНН. У Кіровоградській області поліцейські врятували життя немовляті, яке ледь не задушилося мотузкою від іграшки. Про це проінформували у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів щодо того, що в одному з будинків чутно крики дітей.
З'ясувалося, що у домоволодінні без нагляду дорослих знаходяться діти. Двоє старших, віком близько двох та трьох років, перебували на подвір’ї, а з будинку продовжував лунати крик немовля.
Один із поліцейських зайшов до помешкання і побачив, що мотузка, якою до дитячого ліжка була прив’язана іграшка, знаходилася на шиї дитини та вже почала затягуватися. Правоохоронець розплутав мотузку й викликав "швидку медичну допомогу".
Після огляду будинку та, враховуючи умови проживання малечі, на місце викликали представника служби у справах дітей. Їх передали до дитячої лікарні.
Стосовно 32-річної матері працівники поліції склали адміністративні матеріали, а також підготували подання до міської ради, щоб вилучити дітей із родини.
Нагадаємо, у Росії сильний вітер перекинув батут, у результаті чого постраждали 6 дітей.