Немецкая компания Rheinmetall планирует поставить в 2025 году десятки тысяч снарядов для ВСУ

Немецкая компания Rheinmetall получила еще один заказ на поставку в 2025 году нескольких десятков тысяч снарядов различных типов для нужд Вооруженных сил Украины, сообщили в компании, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в компании, Бундесвер запросил артиллерийские боеприпасы от Rheinmetall по рамочному контракту в 2025 году. Стоимость контракта не разглашается, но составляет "трехзначную цифру в миллионах евро".

Отмечается, что в июле 2023 года Rheinmetall заключила новое рамочное соглашение с Бундесвером в артиллерийской сфере, которое включает поставки нескольких сотен тысяч снарядов, детонаторов и метательных зарядов.

Рамочное соглашение рассчитано до 2029 года и имеет потенциальный валовой объем заказа около 1,2 миллиарда евро.

В компании отметили, что потребность в пополнении складов боеприпасов Вооруженных сил обусловлена войной в Украине.

Напомним,

Финляндия до Рождества планирует принять решение о начале производства артиллерийских боеприпасов для Украины.