Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных
Министерство обороны Украины обновило порядок выплаты единовременной помощи семьям погибших воинов. Общий размер помощи остается 15 млн грн, но 12 млн грн будут выплачиваться поэтапно в течение 80 месяцев.
Министерство обороны Украины обновило порядок выплаты единовременной помощи семьям воинов, погибших на войне против России. Дальнейшая помощь будет продолжаться в течение 80 месяцев поэтапно. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт ведомства.
Отмечается, что новые правила будут применяться к случаям гибели, официально засвидетельствованным актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.
Согласно изменениям в соответствующие приказы:
- общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 млн грн;
- выплата 1/5 части от общего размера ЕДП (3 млн грн) будет осуществляться немедленно;
- выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям.
Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов
Соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.
Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что семьи военных, погибших в плену, получат 15 миллионов гривен независимо от причины смерти. Закон также увеличивает срок для получения выплат за ранения или заболевания, приведшие к частичной потере трудоспособности, до одного года.
