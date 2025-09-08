$41.350.00
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 19851 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 35538 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 45787 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 63318 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 73922 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 108080 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 90958 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53636 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57813 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Министерство обороны Украины обновило порядок выплаты единовременной помощи семьям погибших воинов. Общий размер помощи остается 15 млн грн, но 12 млн грн будут выплачиваться поэтапно в течение 80 месяцев.

Немедленная помощь составит 3 млн грн: Минобороны изменило порядок выплат семьям погибших военных

Министерство обороны Украины обновило порядок выплаты единовременной помощи семьям воинов, погибших на войне против России. Дальнейшая помощь будет продолжаться в течение 80 месяцев поэтапно. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт ведомства. 

Детали

Отмечается, что новые правила будут применяться к случаям гибели, официально засвидетельствованным актовой записью о смерти, начиная с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.

Согласно изменениям в соответствующие приказы:

  • общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 млн грн;
    • выплата 1/5 части от общего размера ЕДП (3 млн грн) будет осуществляться немедленно;
      • выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику. Это эквивалентно ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно, что обеспечивает долгосрочную финансовую опору семьям.

        Введение равномерного графика выплат усиливает плановость и устойчивость системы поддержки, одновременно сохраняя срочную часть помощи для покрытия первоочередных потребностей семей украинских воинов

        - говорится в сообщении.

        Соответствующие правила выплат единовременной денежной помощи будут касаться всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины.

        Напомним

        Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что семьи военных, погибших в плену, получат 15 миллионов гривен независимо от причины смерти. Закон также увеличивает срок для получения выплат за ранения или заболевания, приведшие к частичной потере трудоспособности, до одного года.

        Вита Зеленецкая

